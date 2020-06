Farines de meule

Les maîtres de mon Moulin



La boutique de Cucugnan a réouvert ses portes normalement et toute l'équipe des Maîtres de mon Moulin est heureuse de vous accueillir à nouveau. N'hésitez pas à nous appeler pour réserver votre pain au 04.68.33.55.03. ---------------------------- Les commandes en ligne sont préparées le Lundi et Mardi de chaque semaine et livrées chez vous dans les jours qui suivent par le transporteur DPD. Compte tenu de la situation actuelle, les délais de livraison peuvent être un peu rallongés.

La préparation des colis est réalisée en fonction de la disponibilité des produits et des commandes préalablement reçues. Il se peut ainsi que votre commande ne parte que la semaine suivante. Merci de votre compréhension. ------------------------ Les Maîtres de mon Moulin mènent depuis plus de quinze ans à Cucugnan (Hautes-Corbières, Aude) une démarche qualitative et éthique en vue de proposer des farines d'exception, un pain gastronomique véritable "Pain santé" et tout un ensemble de produits qui ne trichent pas; ni avec les céréales, uniquement de variétés anciennes, cultivées en agriculture biologique certifiée et moulues sur meules de pierre; ni avec le consommateur en droit d'exiger une vraie transparence sur l'origine des produits qu'on lui vend et les processus mis en oeuvre pour la fabrication. Les Maîtres de mon Moulin assurent une MaÎtrise d'Oeuvre globale Intégrée sur l'ensemble de la filière de la gestion et sélection des semences jusqu'aux produits finis. Semenciers, Paysans, Meuniers et Boulangers constituent les "Maîtres" chacun dans sa spécialité.

Parce que nous gérons donc la totalité de la chaîne de production (blés de population, blés de Pays, élevés en plein champs / travail de mouture sur meules de pierre / élevage de levain d’épeautre, d’engrain ou de blés anciens), nous ne pouvons nous en prendre qu’à nous-mêmes si le pain n’est pas le pain que nos palais exigent. Ainsi travaillons-nous à ce que tous nos produits, farines, pains, pâtes alimentaires, gâteaux, biscuits, cuisine de boulange, portent la marque (et le goût) de cette exigence meunière & boulangère. Notre catalogue Farines de meule Pains du Moulin Pâtes alimentaires Biscuits Gâteaux de voyage Tartinables Stages Ecole du Pain Livres